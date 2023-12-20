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Васильев: болельщики "Зенита" хорошо относятся. Я пока никто и звать никак, а на автограф-сессию столько людей пришло

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19-летний хавбек "Зенита" Дмитрий Васильев рассказал об отношении к себе со стороны болельщиков клуба.
Фото: ФК "Зенит"
- Давит ли как-то то, что я воспитанник академии "Зенита", который пробился в основу? Хоть так пока выделяюсь. Чувствуется, что болельщики хорошо относятся. Я ведь пока никто и звать меня никак, а на недавнюю автограф-сессию столько людей пришло. Это здорово, - приводит слова Васильева Metaratings.ru.

19-летний полузащитник петербургского "Зенита" Дмитрий Васильев является воспитанником клубной академии сине-бело-голубых. С лета 2023 года футболист выступает за главную команду петербуржцев. В составе "Зенита" Васильев сыграл в 9 матчах во всех турнирах, не отличившись результативными действиями, его суммарное игровое время составило 318 минут.

Зенит Васильев
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