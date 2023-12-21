"Возможно, он уже приблизился к уровню Аршавина. Головин хорошо выступает за "Монако", особенно в этом сезоне, и в принципе чувствует себя очень даже неплохо в зарубежном чемпионате и еврокубках. Понятно, что Аршавин на данный момент чуть лучше за счет индивидуальных наград. Но по уровню мастерства, думаю, они очень схожи", - приводит слова Тикнизяна Sport24.
Напомним, что ранее Андрей Аршавин заявил, что такие футболисты, как он, рождаются раз в 50 лет. Александр Головин перешел в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года за 30 млн евро. В текущем сезоне российский полузащитник принял участие в 15-ти матчах Лиги 1, отличившись 5-ю забитыми мячами и 2-мя голевыми передачами. Головин признавался игроком месяца в "Монако" по итогам голосования в сентябре и октябре текущего года.
Во встрече 17-го тура с "Тулузой", которая закончилась победой "Монако" со счетом 2:1, Головин на 51-й минуте получил прямую красную карточку за неспортивное поведение - Александр пнул соперника в ответ на фол с его стороны. После 17-ти туров "Монако" занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.
Тикнизян - о Головине: возможно, он уже приблизился к уровню Аршавина
Защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян сравнил уровень игры Головина и Аршавина.
Фото: ФК "Монако"