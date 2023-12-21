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Полузащитник "Зенита" Васильев: буду доволен, если стану своим Беллингемом в России

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Хавбек "Зенита" Дмитрий Васильев хочет быть похожим на полузащитника сборной Англии и мадридского "Реала" Джуда Беллингема.
Фото: Getty Images
- Следующий год должен пройти продуктивно. Нужно больше играть. Может, кто из конкурентов уйдет, поможет мне в этом. Ну, а так я уже сказал - если стану своим Беллингемом в России и начну забивать в каждом матче, тогда буду собой доволен. Если стану основным в "Зените" в 19, 20 лет – тоже будет очень приятно.

Напомним, 19-летний воспитанник академии "Зенита" Дмитрий Васильев на днях продлил контракт с родным клубом до 2028 года. В этом сезоне опорный хавбек сыграл за клуб с берегов Невы 8 матчей и не отличился голевыми действиями.

Атакующий полузащитник Джуд Беллингем этим летом перебрался в мадридский "Реал" из "Боруссии" Дортмунд. С начала текущего сезона англичанин оформил 17+5 по системе гол плюс пас в 20 играх во всех турнирах за королевский клуб.

Источник: Metaratings.ru

Васильев Зенит Беллингем
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