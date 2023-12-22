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Журова: что УАФ предпримет дальше? Постарается дисквалифицировать сербов?

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Прославленная конькобежка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на призыв со стороны Украинской ассоциации футбола (УАФ) к отмене товарищеской игры между национальными сборными России и Сербии.
Фото: Twitter
– Поступок абсолютно из вредности! Украина бойкотирует все, что связано с Россией, чтобы не дать нам возможности ни с кем играть. Наш товарищеский матч не имеет никакого отношения к УАФ, что они предпримут дальше? Постараются дисквалифицировать сербов? – цитирует Журову RT.

Ранее Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА с призывом отменить контрольный матч матча между сборными России и Сербии, который запланирован на 2024 год. В УАФ аргументировали важность данного шага из-за необходимости продлить международное отстранение россиян на фоне СВО.

Напомним, на этой неделе РФС подписал контракт с Футбольным союзом Сербии о проведении товарищеской игры между национальными командами стран. Сербы станут первым соперником из Европы для сборной России с момента отстранения от официальных международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года. Генеральный секретарь ФСС сообщил, что встреча пройдет 21 марта будущего года на московском стадионе "ВТБ Арена".

Сборная России Сборная Сербии Товарищеские матчи Украина Журова
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