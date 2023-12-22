– Террористы – они во всем террористы, – лаконично заявила Захарова в интервью "СЭ".
Ранее Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА с призывом отменить контрольный матч матча между сборными России и Сербии, который запланирован на 2024 год. В УАФ аргументировали важность данного шага из-за необходимости продлить международное отстранение россиян на фоне СВО.
Напомним, на этой неделе РФС подписал контракт с Футбольным союзом Сербии о проведении товарищеской игры между национальными командами стран. Сербы станут первым соперником из Европы для сборной России с момента отстранения от официальных международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года. Генеральный секретарь ФСС сообщил, что встреча пройдет 21 марта будущего года на московском стадионе "ВТБ Арена".
Захарова – о призыве УАФ к отмене матча России и Сербии: они во всем террористы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на призыв со стороны Украинской ассоциации футбола (УАФ) к отмене товарищеской игры между национальными сборными России и Сербии.
Фото: сайт Правительства РФ