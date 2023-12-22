"Я придерживаюсь мнения, что у нас есть сильные тренеры. Вы их знаете — Карпин, Семак, Черчесов, — у нас много сильных тренеров. Когда к нашим тренерам будут приезжать из-за рубежа, чтобы пройти стажировку, обсудить идеи, когда решения наших тренеров будут разбирать специализированные футбольные аналитические издания за рубежом, тогда, вероятно, можно будет сказать, что у нас есть тренерская школа", - цитирует Дюкова "РБ Спорт".
Напомним, что в недавнем интервью Евгений Калешин высказался о проблемах российского футбола и заявил, что в России нет тренерской школы. На данный момент Калешин работает главным тренером "Алании" после увольнения из тольяттинского "Акрона". Владикавказский клуб идет на шестой строчке в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего махачкалинского "Динамо" на пять очков. В сезоне 2023/2024 в РПЛ работает 11 российских специалистов.
Дюков - о сильных тренерах: вы их знаете - Карпин, Семак, Черчесов, у нас много сильных специалистов
Президент РФС Александр Дюков высказался о резонансном интервью бывшего главного тренера "Акрона" Евгения Калешина.
Фото: РФС