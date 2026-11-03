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Гусев и его тренерский штаб посетили базу и стадион "Ахмата"

Новый главный тренер "Ахмата" побывал на клубной тренировочной базе и домашнем стадионе.
Фото: ФК "Ахмат"
Ролан Гусев и его тренерский штаб в сопровождении генерального директора Ахмеда Айдамирова и спортивного директора Руслана Газзаева познакомились с тренировочной базой и стадионом "Ахмат Арена". Об этом проинформировала пресс-служба клуба.

Сегодня вечером команда проведет первую тренировку под руководством нового главного тренера.

Напомним, о назначении Гусева грозненцы объявили вчера, 2 ноября. Ранее "Ахмат" возглавлял Станислав Черчесов.

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