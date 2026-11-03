Ролан Гусев и его тренерский штаб в сопровождении генерального директора Ахмеда Айдамирова и спортивного директора Руслана Газзаева познакомились с тренировочной базой и стадионом "Ахмат Арена". Об этом проинформировала пресс-служба клуба.
Сегодня вечером команда проведет первую тренировку под руководством нового главного тренера.
Напомним, о назначении Гусева грозненцы объявили вчера, 2 ноября. Ранее "Ахмат" возглавлял Станислав Черчесов.
Гусев и его тренерский штаб посетили базу и стадион "Ахмата"
Новый главный тренер "Ахмата" побывал на клубной тренировочной базе и домашнем стадионе.
Фото: ФК "Ахмат"