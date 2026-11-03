Вингер ЦСКА Кирилл Глебов – лидер Российской Премьер-Лиги по заработанным карточкам для соперников. За фолы на нем команды в этом сезоне получили уже 8 карточек.
На втором месте идет полузащитник московской "Родины" Йорди Рейна - на перуанце соперники сфолили на карточку 7 раз.
По 6 предупреждений получили соперники столичного "Динамо", нарушив правила на нападающем Константине Тюкавине и хавбеке Бителло.
Источник: Opta Sports
Стал известен лидер РПЛ по заработанным для соперников карточкам
Определился игрок РПЛ, на котором чаще всего фолят.
Фото: ПФК ЦСКА