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Стал известен лидер РПЛ по заработанным для соперников карточкам

Определился игрок РПЛ, на котором чаще всего фолят.
Фото: ПФК ЦСКА
Вингер ЦСКА Кирилл Глебов – лидер Российской Премьер-Лиги по заработанным карточкам для соперников. За фолы на нем команды в этом сезоне получили уже 8 карточек.

На втором месте идет полузащитник московской "Родины" Йорди Рейна - на перуанце соперники сфолили на карточку 7 раз.

По 6 предупреждений получили соперники столичного "Динамо", нарушив правила на нападающем Константине Тюкавине и хавбеке Бителло.

Источник: Opta Sports

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