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Корнеев: сейчас Головин - лидер "Монако"

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Экс-игрок ЦСКА Игорь Корнеев оценил выступления российского легионера "Монако" Александра Головина в текущем сезоне.
Фото: Getty Images
"Такое чувство, что "Монако" может даже претендовать на чемпионство в этом году. Я вижу Головина очень стабильным, это радует. Сейчас он точно лидер "Монако". В предыдущие годы у Александра были классные периоды, которые чередовались со средними", - цитирует экс-армейца источник.

В текущем сезоне Головин провел в составе "Монако" 1278 минут в 15 матчах, что составляет 84% от максимально возможного игрового времени. За это время у Головина 5 голов и 2 голевые передачи. Несколько раз в этом сезоне Головин был номинирован на звание игрока месяца в Лиге 1.

Сейчас "Монако" занимает 3-е место в чемпионате Франции с 33-мя очками в активе. Лидирующий ПСЖ опережает "Монако" на 7 очков.

Источник: "Матч ТВ"

Лига 1 Монако Головин Корнеев
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