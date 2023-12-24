"На сегодня, с моей точки зрения, Заболотный сильнее. Но они же следили за ним. Наверное, что?то видят. Не один же человек принимал решение. Мусаев не всегда играл. Говорю по памяти: где?то он выходил на замену, где?то его меняли", - приводит слова Галямина источник.
Тамерлан Мусаев переходит в ЦСКА из "Балтики", в составе которой в 18-ти матчах первой части сезона забил два мяча. Форвард является воспитанником "армейцев", а сумма трансфера составила 300 тысяч евро. Конкуренты
Мусаева по позиции, Заболотный и Чалов, забили за ту же часть чемпионата 6 и 8 голов соответственно. ЦСКА по итогам 18-ти туров занимает 8-е место в чемпионате России. Отставание о третьего места - 4 очка.
Источник: "РБ Спорт"
Галямин: не думаю, что Мусаев сильнее Заболотного
Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Галямин скептически отнесся к трансферу в ЦСКА нападающего Тамерлана Мусаева.
Фото: "Матч ТВ"