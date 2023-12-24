У 23-летнего центрального защитника "Спартака" скоро будет ребенок.
"Господи, спасибо тебе за это благословение, ведь мы так долго об этом просили", — поделилась в своих социальных сетях жена футболиста Жасмин Алькарас.
Дуарте выступает за "Спартак" с января 2023-го года. В текущем сезоне в его активе 17 матчей в чемпионате и 3 - в кубке в "красно-белой" футболке
Защитник "Спартака" Дуарте скоро станет отцом
Парагвайский защитник "Спартака" Алексис Дуарте ждет пополнения в семье.
Фото: официальный сайт "Спартака"