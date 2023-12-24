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Защитник "Спартака" Дуарте скоро станет отцом

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Парагвайский защитник "Спартака" Алексис Дуарте ждет пополнения в семье.
Фото: официальный сайт "Спартака"
У 23-летнего центрального защитника "Спартака" скоро будет ребенок.

"Господи, спасибо тебе за это благословение, ведь мы так долго об этом просили", — поделилась в своих социальных сетях жена футболиста Жасмин Алькарас.

Дуарте выступает за "Спартак" с января 2023-го года. В текущем сезоне в его активе 17 матчей в чемпионате и 3 - в кубке в "красно-белой" футболке

Спартак Дуарте
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