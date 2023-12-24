"Это хорошо, что ЦСКА взял Мусаева. Это просто российский вариант. ЦСКА находится под определенными санкциями. Клуб делает ставку на российских воспитанников. Мусаев - молодой и перспективный футболист, хорошо, что ЦСКА им усилился", - цитирует Селюка Vprognoze.
Напомним, что московский ЦСКА приобрел у калининградской "Балтики" 22-летнего нападающего Тамерлана Мусаева. Игрок будет выступать под 11-м номером, а его контракт рассчитан до конца 2028 года. В текущем сезоне Мусаев отметился 4-мя голами и 2-мя результативными передачами в 25-ти матчах во всех турнирах. В прошлом сезоне Тамерлан был признан лучшим игроком Первой лиги, а также лучшим молодым футболистом, забив 9 мячей и отдав 9 голевых передач.
Селюк - о трансфере Мусаева в ЦСКА: молодой и перспективный футболист, хорошо, что ЦСКА им усилился
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход Тамерлана Мусаева из "Балтики" в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА