"В каких-то линиях краснодарцы выглядят сильнее "Зенита"? Ни в каких. Понятно, что Сафонов — лучший вратарь страны. Но Миша Кержаков или Адамов тоже голкиперы хорошего класса. Хватит ли "Краснодару" ресурсов и опыта бороться за чемпионство? Всё будет зависеть от того, как зимой укрепятся "Зенит" и "Краснодар". Лидеру чемпионата нужна глубина состава", - приводит слова Аршавина "Спорт уик-энд".
Напомним, что после 18-ти туров "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая петербургский "Зенит" на два очка. Команда Владимира Ивича заняла третье место в группе Кубка России с "Динамо", "Спартаком" и "Пари НН". В Пути регионов "Краснодар" сыграет с "Химками". Матвей Сафонов сыграл в 18-ти матчах РПЛ, пропустил 12 мячей и восемь раз сохранил свои ворота "сухими". Матео Кассьерра является лучшим бомбардиром российского чемпионата с 14-ю забитыми мячами.
Аршавин - о "Краснодаре": лидеру чемпионата нужна глубина состава
Заместитель генерального директора "Зенита" Андрей Аршавин рассказал о том, что необходимо "быкам" для дальнейшей борьбы за чемпионство.
Фото: "Матч ТВ"