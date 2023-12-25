- Я бы вообще Абаскаля в "Спартак" изначально не брал, если бы был руководителем клуба. Как я могу экспериментировать с топ-клубом? Я был в "Спартаке" долгое время и не понимал, что происходит там. Например, чехарда с тренерами, нет единого коллектива и одной лодки. В "Спартаке" всегда какие-то препятствия - то одни из лодки выпрыгнут, то другие подставят друг друга, или интервью какое-то выйдет. В "Зените" решение принимает главный тренер, а одобрение получает сверху, - приводит слова Быстрова "РБ Спорт".
34-летний испанский главный тренер Гильермо Абаскаль возглавляет московский "Спартак" с июня 2022 года. С весны 2004 года по август 2022 года владельцем контрольного пакета акций и президентом клуба был российский бизнесмен Леонид Федун. За 18-летний период руководства Федуна в "Спартаке" работали 16 главных тренеров, один из которых - Валерий Карпин - дважды. В августе 2022 года Федун передал свой пакет акций красно-белых компании "Лукойл", представители которой и осуществляют в настоящее время общее руководство клубом.
Экс-полузащитник Владимир Быстров выступал за "Спартак" с июля 2005 года по август 2009 года.
Быстров: в "Спартаке" всегда какие-то препятствия - то одни из лодки выпрыгнут, то другие друг друга подставят
Экс-полузащитник "Спартака" Владимир Быстров высказался об управленческой ситуации в клубе.
Фото: МатчТВ