- Промес - лучший в "Спартаке" в 2023 году? Однозначно. Промес, несмотря на возраст, тащил за собой команду на протяжении всего года, побил несколько рекордов. Без его лидерских качеств и умений решать момент "Спартак" не набрал бы и половины очков, - передаёт слова Салиховой Metaratings.ru.
31-летний голландский атакующий полузащитник Квинси Промес выступал за московский "Спартак" с августа 214 года по август 2018 года и вернулся к красно-белым в феврале 2021 года. В текущем сезоне на его счету 21 матч за московский клуб во всех турнирах, 8 забитых голов и 8 результативных передач.
"Спартак" с 30 очками в 18 матчах идёт пятым по итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги.
Зарема: без лидерских качеств Промеса и его умения решать момент "Спартак" не набрал бы и половины очков
Жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о значении для красно-белых голландского вингера Квинси Промеса.
Фото: РПЛ