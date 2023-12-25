"Динамо" может провалиться на ровном месте. Каждый год красивые речи о гениальном менеджменте, но под столетие привезти Йокановича?! Либо много мишуры вокруг, либо много расплёскивали. Если Личка дисциплинирует клуб, сделает ставку на Тюкавина, то получится симпатичная команда", - приводит слова Салиховой Metaratings.
Напомним, что Марцел Личка возглавил московскую команду летом текущего года. После 18-ти туров "бело-голубые" располагаются на третьей строчке и отстают от лидирующего "Краснодара" на шесть очков. Также игрокам Лички удалось дважды в сезоне обыграть петербургский "Зенит" - один раз в Кубке России и один раз в чемпионате России. Константин Тюкавин в начале декабря продлил контракт с клубом до июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Константина в 10 миллионов евро - нападающий является самым дорогим игроком московского клуба наравне с бразильцем Бителло.
Зарема - о "Динамо": каждый год красивые речи о гениальном менеджменте, но под столетие привезти Йокановича
Фото: ФК "Динамо"