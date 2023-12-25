"Зенит" так хвастался трансфером Бакаева, заставил его поцеловать "стрелку" - вот это карма. И трансфер Марио тоже явно не в плюс", - цитирует Салихову Metaratings.
Напомним, что Зелимхан Бакаев перешел в "Зенит" из "Спартака" летом 2022 года свободным агентом. На данный момент полузащитник находится в аренде в "Аль Вахде" из ОАЭ. После 18-ти туров "Зенит" располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ и отстает от "Краснодара" на два очка. "Спартак" идет в таблице пятым, отставая от лидера на восемь очков.
Салихова - о результатах "Зенита": клуб так хвастался трансфером Бакаева, заставил его поцеловать "стрелку" - это карма
Жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова порассуждала о результатах "Зенита" в первой части сезона.
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