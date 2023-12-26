"С осуждением такого мы дойдём до маразма. Спел песню парень и спел. Какая разница? Нравится она ему и всё тут. Он что, какой-то блатняк исполнил или гимн Украины?" - цитирует Колоскова источник.
Напомним, ранее форвард "Локомотива", выступавший до этого за "Зенит", спел на закрытой вечеринке песню про свой бывший клуб. На посвященном дню рождения жены мероприятии, Дзюба исполнил композицию группы "Ленинград".
В текущем сезоне на счету Артема Дзюбы 20 матчей за "Локомотив" в чемпионате и кубке России. За это время экс-форвард сборной России оформил 4+4 по системе гол+пас.
Источник: "Евро-футбол"
Колосков - об осуждении Дзюбы: он что, спел гимн Украины?
Почетный президент РФС Вячеслав Клосков призвал не критиковать Артема Дзюбу за исполнение песни о "Зените"
Фото: "РИА Новости"