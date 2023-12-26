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Ринат Билялетдинов: уровень "Рубина" выше седьмого места, которое он занимает

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Экс-наставник "Рубина" Ринат Билялетдинов оценил игру своей бывшей команды в первой части сезона, а также работу нынешнего наставника - Рашида Рахимова.
Фото: "СЭ"
"Уровень гораздо выше, чем то место, которое "Рубин" занимает сейчас. Команда Рахимова при добротной тактической образованности использует свои шансы. Важнейшие победы на выезде компенсировали недобор очков дома. Все это сбалансировалось, и команда поднялась", - заявил Билялетдинов в беседе с журанлистами.

В текущем сезоне казанский "Рубин" занимает 7-е место, опережая московский ЦСКА. В активе команды из столицы Татарстана 28 очков в 18-ти матчах. При это отставание от идущего третьим "Динамо" - всего четыре очка. "Рубин" проводит первый сезон в Премьер-лиге после возвращения. Команда поднялась в элиту после понижения в классе под руководством Леонида Слуцкого.

Источник: "Евро-футбол"

Билялетдинов Р.
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