"Мой ответ банальный: тренер сам себе не враг. Я считаю, что это вина игрока. Там и с весом проблемы — это визуально видно. Ещё я слышал, что проблемы с дисциплиной были. Слышал про опоздания, да и с тренером могут быть какие-то конфликтные ситуации. Конечно, это всё сказалось" - цитирует Аленичева источник.
Георгий Джикия в текущем сезоне потерял место в стартовом составе "Спартака". В активе защитника лишь 6 матчей в чемпионате России, в которых он суммарно провел на поле 436 минут. Контракт Джикии со "Спартаком" действует до 31-го мая 2024-го года. СМИ сообщают, что Джикия может покинуть команду уже зимой.
Источник: "Чемпионат"
Аленичев - об игровом времени Джикии: тренер сам себе не враг
Экс-наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался о сокращении игрового времени Георгия Джикии в этом сезоне.
Фото: "Чемпионат"