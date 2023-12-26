Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл Юнайтед
15:30
Ноттингем ФорестНе начат
Шеффилд Юнайтед
18:00
Лутон ТаунНе начат
Борнмут
18:00
ФулхэмНе начат
Бёрнли
20:30
ЛиверпульНе начат
Манчестер Юнайтед
23:00
Астон ВиллаНе начат

Аленичев - об игровом времени Джикии: тренер сам себе не враг

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался о сокращении игрового времени Георгия Джикии в этом сезоне.
Фото: "Чемпионат"
"Мой ответ банальный: тренер сам себе не враг. Я считаю, что это вина игрока. Там и с весом проблемы — это визуально видно. Ещё я слышал, что проблемы с дисциплиной были. Слышал про опоздания, да и с тренером могут быть какие-то конфликтные ситуации. Конечно, это всё сказалось" - цитирует Аленичева источник.

Георгий Джикия в текущем сезоне потерял место в стартовом составе "Спартака". В активе защитника лишь 6 матчей в чемпионате России, в которых он суммарно провел на поле 436 минут. Контракт Джикии со "Спартаком" действует до 31-го мая 2024-го года. СМИ сообщают, что Джикия может покинуть команду уже зимой.

Источник: "Чемпионат"

Спартак Джикия Абаскаль
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится