– Решение публиковать переговоры VAR спасет наше судейство и добавит интереса к матчам. Во-первых, снимутся все домыслы, которые могут преследовать судей и негативно влиять на их репутацию. Добавив прозрачности, мы сможем снять все вопросы. Услышав переговоры VAR, мы хотя бы поймем логику принятия решений арбитрами, даже если эти решения в итоге окажутся ошибочными.
Во-вторых, такое решение окажется потрясающим маркетинговым ходом для болельщиков. В момент, когда из-за изоляции у нас есть возможность пробовать что-то новое, а в сторону судейского корпуса непрерывно сыпятся вопросы и претензии, лучшее решение – это смело пробовать что-то новое. Я буду обеими руками за! – написал Радимов в своем Telegram-канале.
В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги "Краснодар" стал "зимним чемпионом", завершив первую часть сезона с 38 очками на верхней строчке в таблице. "Быки" на 2 очка опережают ближайшего преследователя – бессменного чемпиона России последних 5 лет "Зенит". "Динамо" замыкает тройку лидеров, набрав 32 очка.
Недавно УЕФА опубликовала списки международных арбитров из Европы, распределенных по трем группам. Место в элитной группе судей ФИФА сохранил москвич Сергей Карасев. Ростовчанин Сергей Иванов остался в первой группе международных арбитров.
Радимов: решение публиковать переговоры VAR спасет наше судейство
Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов поддержал идею публикации переговоров между судьями и видеоассистентами на матчах чемпионата и Кубка России.
Фото: "Матч ТВ"