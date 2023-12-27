- Не был шокирован. Сказали играть - вышел играть. Подстраивались под те условия, которые были. Комментировать всё это неохота. Нужно было играть или не нужно - для этого есть другие люди. Компетентные люди, которые всё это обсуждают и принимают решения. Наше дело другое: если нам сказали играть, значит будем играть. Часто доводилось играть в таких условиях? Доводилось. Во второй лиге. Я играл там за "Зенит-Ижевск". И у себя дома несколько раз играли при такой погоде. Было еще хуже, чем на матче ЦСКА - "Ростов", - цитируют Медведева "Известия".
Матч 17 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Ростов" состоялся 3 декабря в Москве и завершился со счётом 2:0 в пользу красно-синих. Игра прошла в экстремальных погодных условиях - на сильно заснеженном поле, которое сотрудникам стадиона приходилось очищать на незадействованных участках прямо во время игры, под постоянным мощным снегопадом.
После игры главный тренер "Ростова" Валерий Карпин назвал людей, разрешивших проведение матча в таких условиях, дебилами. По итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС специалист получил за эти слова дисквалификацию на один матч РПЛ фактически и один условно.
Карпин - о матче "Ростова" с ЦСКА: надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Сегодня происходило убийство футбола
Никита Медведев: не был шокирован условиями матча ЦСКА - "Ростов". Во второй лиге бывало и похуже
Вратарь "Ростова" Никита Медведев рассказал о своём отношении к выездному матчу 17 тура РПЛ с ЦСКА (0:2) в экстремальных погодных условиях.
Фото: ФК "Ростов"