- "Спартак" пригласил опытного специалиста. Амарал трудился в "Бенфике", а в таких клубах знают, как нужно выстраивать работу во всех аспектах. Наличие связей в Южной Америке, Европе и Азии позволяет рассчитывать на приезд хороших легионеров. Предыдущая работа в качестве скаута должна ему помочь. ...С другой стороны, маловероятно, что новый спортивный директор хорошо разбирается в российских реалиях, так что ему будет трудно искать футболистов на внутреннем рынке, - передаёт слова Бубнова Sportbox.
Ранее стало известно, что новым спортивным директором московского "Спартака" станет 32-летний португальский главный скаут "Бенфики" из Лиссабона Томаш Амарал. Специалист приступит к своим обязанностям с 1 января 2024 года. Нынешний спортивный директор красно-белых англичанин Пол Эшуорт с первого дня нового года займёт пост технического директора.
По результатам осенней части сезона "Спартак" занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги пятую строчку, набрав 30 очков в 18 сыгранных матчах.
Бубнов: Амарал может привезти в "Спартак" хороших легионеров. Но маловероятно, что он разбирается в российских реалиях
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о назначении главного скаута "Бенфики" Томаша Амарала спортивным директором московского "Спартака".
Фото: Sportbox