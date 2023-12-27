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Медведев отказался комментировать возможную аренду защитника "Зенита" Алипа в "Реал"

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев ответил на слухи о возможной аренде защитника Нуралы Алипа в мадридский "Реал".
Фото: ФК "Зенит"
"Возможна ли аренда Алипа в мадридский "Реал"? Слухи не комментируем", - приводит слова Медведева "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что мадридский "Реал" рассматривает вариант аренды защитника "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алипа.

В этом сезоне 24-летний центральный защитник провел за "сине-бело-голубых" 23 матча, в которых не отличился результативными действиями.

Алип Медведев Зенит Реал Мадрид Российские трансферы
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