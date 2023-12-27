"Возможна ли аренда Алипа в мадридский "Реал"? Слухи не комментируем", - приводит слова Медведева "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что мадридский "Реал" рассматривает вариант аренды защитника "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алипа.
В этом сезоне 24-летний центральный защитник провел за "сине-бело-голубых" 23 матча, в которых не отличился результативными действиями.
Медведев отказался комментировать возможную аренду защитника "Зенита" Алипа в "Реал"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев ответил на слухи о возможной аренде защитника Нуралы Алипа в мадридский "Реал".
Фото: ФК "Зенит"