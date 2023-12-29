- Я не знаю всего состава ЦСКА, но они, конечно, разочаровали под конец этого года, немного не оправдали ожиданий. От этой команды всегда рассчитываешь увидеть больше, чем то место, на котором они идут сейчас, - передаёт слова Карреры Sport24.
Московский ЦСКА под руководством главного тренера Владимира Федотова по итогам осеней части сезона-2023/2024 находится на восьмом месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги, набрав в 18 стартовых матчах 28 очков. В четырёх матчах с 15 по 18 туры красно-синие набрали 4 очка.
Экс-наставник "Спартака" Каррера - о ЦСКА: разочаровали под конец этого года, немного не оправдали ожиданий
Экс-главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера назвал ЦСКА главным разочарованием 2023 года.
Фото: ФК "Спартак"