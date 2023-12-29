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Чепчугов – о присутствовавших на вечеринке Ивлевой: им нужно сходить в церковь и зажечь свечу

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Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в центре Москвы.
Фото: ПФК ЦСКА
– Что нужно сделать после такой вечеринки? Сходить в церковь и зажечь свечу. Мысли о мире в сердцах каждого живущего на земле. Каждому человеку нужно иметь в себе свойство прощать.

Отметим, что на вечеринку известной телеведущей Анастасии Ивлеевой, дресс-код которой предполагал оголяющие тело наряды, были приглашены звезды российского шоу-бизнеса. По сведениям СМИ, нападающий московского “Динамо” Федор Смолов также был в числе потенциальных гостей. Но футболист отказался посещать это мероприятие.

Источник: “РБ Спорт”

Чепчугов ЦСКА
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