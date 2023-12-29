– Что нужно сделать после такой вечеринки? Сходить в церковь и зажечь свечу. Мысли о мире в сердцах каждого живущего на земле. Каждому человеку нужно иметь в себе свойство прощать.
Отметим, что на вечеринку известной телеведущей Анастасии Ивлеевой, дресс-код которой предполагал оголяющие тело наряды, были приглашены звезды российского шоу-бизнеса. По сведениям СМИ, нападающий московского “Динамо” Федор Смолов также был в числе потенциальных гостей. Но футболист отказался посещать это мероприятие.
Источник: “РБ Спорт”
Чепчугов – о присутствовавших на вечеринке Ивлевой: им нужно сходить в церковь и зажечь свечу
Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в центре Москвы.
Фото: ПФК ЦСКА