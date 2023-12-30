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Ловчев назвал Семака лучшим тренером года в РПЛ

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Экс-игрок московского "Спартака" Евгений Ловчев назвал главного тренера "Зенита" Сергея Семаком лучшим специалистом года в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Лучший тренер — тот, который выигрывает. Наверно, в этом году — Семак. Тут вопросов нет. Сейчас, если смотреть, конечно, в "Краснодаре" очень хорошо работает Ивич", - приводит слова Ловчева "СЭ".

Сергей Семак возглавляет петербургский "Зенит" с 2018 года. Под его руководством команда стала пятикратным чемпионом России, а также обладателем Кубка России в сезоне 2019/2020. После 18-ти туров текущего сезона "Зенит" занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. В первом матче плей-офф Кубка России подопечные Семака уступили московскому "Динамо" со счетом 0:1.

Зенит Семак Ловчев
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