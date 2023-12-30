"За Аббоса проголосовало больше всего болельщиков, также он получил наибольшее число голосов от команды экспертов, а ещё был выбран лучшим по версии нашего генерального партнёра", — сказано в сообщении.
Файзуллаев перешёл в ЦСКА летом 2023 года. Он перешёл в команду из "Пахтакора".
В нынешнем сезоне узбекский футболист провёл за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах. Футболист забил два мяча и сделал восемь результативных передач.
Файзуллаева признали лучшим игроком ЦСКА в первой части сезона
Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев был признан лучшим игроком команды в первой части сезона. Об этом сообщает пресс-служба "армейцев".
Фото: "Чемпионат"