"У нас говорят: все плохо, уровень падает, судьи плохие, да вообще все плохо. Нет, это далеко не так! Но привыкли люди искать везде негатив... Так что желаю поменьше негатива и побольше позитива, и будьте здоровы в новом году", - цитирует арбитра "РБ Спорт".
"Краснодар" ушел на зимнюю паузу в нынешнем сезоне в качестве лидера российской Премьер-лиги. "Быки" набрали 38 очков после 18 сыгранных матчей и опережают "Зенит", идущий на второй строчке, на два балла. Призовую тройку замыкает московское "Динамо", набравшее 32 очка. В зоне прямого вылета в Первую лигу находятся "Сочи" и "Балтика", заработавшие 11 и 13 баллов соответственно. Напомним, чемпионат России возобновится матчами 19-го тура 3 марта.
Карасев: у нас говорят, что судьи плохие и уровень падает. Люди привыкли везде искать негатив
Российский рефери Сергей Карасев пожелал в 2024 году видеть поменьше негатива и побольше позитива.
Фото: "Матч ТВ"