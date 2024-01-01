По информации Metaratings, центральный форвард "Спартака" Павел Мелешин отправится вместе со столичной командой на первый тренировочный сбор, который пройдет в ОАЭ и начнется 22 января. Сообщается, что решение по будущему 19-летнего нападающего будет принято по его итогам.
В текущем сезоне Мелешин сыграл за "красно-белых" 8 матчей во всех турнирах, провел на поле 317 минут и отличился одним забитым мячом.
Metaratings: форвард "Спартака" Мелешин отправится на первый сбор команды
Нападающий московского "Спартака" Павел Мелешин полетит на первый тренировочный сбор "красно-белых".
Фото: Чемпионат.com