По информации источника, интерес к полузащитнику "Краснодара" Ленини проявляют сразу несколько клубов РПЛ. "Быки" могут отпустить игрока уже в зимнее трансферное окно, сам игрок не против перейти в другой российский клуб.
Напомним, что Кевин Ленини перешел в "Краснодар" из португальского "Шавиша" за один миллион евро в сентябре 2022 года. В текущем сезоне опорный полузащитник провел за "быков" 15 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermakrt оценивает 26-летнего игрока в 1,2 млн евро. "Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ по итогам 18-ти туров и опережает петербургский "Зенит" на два очка.
"РБ Спорт": клубы РПЛ проявляют интерес к игроку "Краснодара" Ленини
Клубы РПЛ заинтересованы в приобретении игрока "Краснодара" Ленини.
Фото: ФК "Краснодар"