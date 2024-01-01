- 2023-й - первый год, когда сборная России играла такое количество матчей с командами, с которыми никогда и не встречалась. Видно, что в сборной идёт плодотворная работа. Есть взаимодействие, видно, что хочет тренерский штаб от команды. В этом отношении я спокоен за сборную России. Беспокоит только то, что нет соперников, на которых можно проверить сегодняшнюю силу нашей сборной, - передаёт слова Пятницкого "Чемпионат".
С февраля 2022 года сборная России может играть только товарищеские матчи из-за отстранения от международных турниров со стороны УЕФА и ФИФА, вызванного политическими причинами. В 2023 году подопечные Валерия Карпина сыграли с национальными командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2) и Кубы (8:0), а также две игры с олимпийской сборной Египта молодёжным составом (1:1, 1:2). Со сборными Ирака, Кении и Кубы сборная России встретилась впервые в истории.
Пятницкий: я спокоен за сборную России. Впервые сыграли столько матчей с командами, с которыми никогда не встречались
Экс-полузащитник сборной России Андрей Пятницкий прокомментировал итоги прошедшего 2023 года для национальной команды.
Фото: РФС