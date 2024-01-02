"Пусть все успехи для российского футбола будут впереди. В этот год без еврокубков, международных соревнований для сборной сложно выделить яркие моменты. Если смотреть с точки зрения организации чемпионата России, среднего уровня футбола, то наблюдать за этим приятно. Конкуренция ощущается в каждом туре в любой части турнирной таблицы", - цитирует Алдонина источник.
Сборная России и российские футбольные клубы уже второй год не участвуют в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. Кроме того, не предполагается распределение еврокубковых мест для российских клубов по итогам текущего чемпионата. В конце 2023-го года активно обсуждался вопрос о переходе российского футбола из европейской ассоциации в азиатскую конфедерацию, однако, РФС единогласно проголосовал против данного решения.
Источник: "Чемпионат"
Алдонин: в год без международных соревнований сложно выделить яркие моменты
Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин поделился впечатлениями от российского футбола по итогам года.
Фото: "Чемпионат"