"Страхиня не пожалел, что не поехал в европейские чемпионаты. Но ему, как и Алипу, нужен рядом кто-то вроде Ракицкого или Ивановича, тогда ему было бы намного лучше", - цитирует агента источник.
Страхиня Эракович перебрался в "Зенит" перед началом текущего сезона из "Црвены Звезды" за 8 миллионов евро. В чемпионате России 22-летний защитник сыграл за петербуржский клуб 16 матчей и отметился одной голевой передачей. "Зенит" после 18-ти туров занимает второе место. Отставание от "Краснодара" - 2 очка.
Источник: "СЭ"
Агент Эраковича: Страхине нужен рядом кто-то вроде Ракицкого или Ивановича
Агент защитника "Зенита" Страхини Эраковича Деян Йоксимович поделился впечатлениями игрока от первых месяцев в России.
Фото: официальный сайт "Зенита"