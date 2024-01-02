- Раньше об этом вратаре, честно говоря, ничего не слышал. Так что информации о нем у меня нет. Но понятно, что попасть в состав сборной на Кубок Азии в 18 лет - очень хорошо. Стало быть, его заметили и наблюдали за ним. Поэтому, видимо, и пригласили. Может быть, действительно выдающийся парень. Нельзя исключать такого. Я потом узнаю в ЦСКА детальную информацию об этом футболисте.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Пономарев - о вызове вратаря ЦСКА Саррафа в сборную Сирии: возможно, действительно выдающийся парень
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал Rusfootball.info приглашение 18-летнего вратаря молодежной команды армейцев Максима Саррафа в национальную сборную Сирии на Кубок Азии.
Фото: официальный сайт ЦСКА