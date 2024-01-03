– Интерес “Краснодара” к Билю? Можем подтвердить эту информацию, — приводит слова представителя агентства “СЭ”.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что “Краснодар” в зимнее трансферное окно хочет подписать Биля из “Байи”. Об этом сообщил инсайдер Вене Касагранде в своих социальных сетях.
Напомним, текущий контракт с Биля “Байей” действует до декабря 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в три миллиона евро.
Представители Биля подтвердили интерес “Краснодара” к полузащитнику
В агентстве Promanager, которое представляет игрока “Байи” Биля, отреагировали на слухи о желании полузащитника подписать их клиента.
Фото: ФК "Краснодар"