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Агент Мусы - о переходе в "Спартак": ничего об этом не знаю

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Футбольный агент Милан Мартинович, представляющий интересы Петара Мусы из "Бенфики" прокомментировал слухи, связывающие его клиента со "Спартаком".
Фото: Getty Images
"Я ничего об этом не знаю", - цитирует агента игрока "РБ Спорт"

Ранее сообщалось, что "красно-белые" рассматривают возможность подписания хорватского форварда в зимнее трансферное окно. "Бенфика" планирует выручить с продажи 10 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Мусы 4+2 по системе гол+пас в 12-ти матчах чемпионата Португалии.

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