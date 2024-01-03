"Я ничего об этом не знаю", - цитирует агента игрока "РБ Спорт"
Ранее сообщалось, что "красно-белые" рассматривают возможность подписания хорватского форварда в зимнее трансферное окно. "Бенфика" планирует выручить с продажи 10 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Мусы 4+2 по системе гол+пас в 12-ти матчах чемпионата Португалии.
Агент Мусы - о переходе в "Спартак": ничего об этом не знаю
Футбольный агент Милан Мартинович, представляющий интересы Петара Мусы из "Бенфики" прокомментировал слухи, связывающие его клиента со "Спартаком".
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