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Два футболиста покинут "Ахмат" этой зимой

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Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газаев рассказал о планах команды в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Ахмат"
- Марат Быстров по согласию сторон расторгает контракт с "Ахматом" и покидает клуб в статусе свободного агента. Владислав Волков уйдет в аренду в "Ленинградец". Пока эта вся информация по тем, кто покинет команду зимой. Также мы ожидаем новичков.

Правый защитник Марат Быстров защищал цвета "Ахмата" с лета 2020 года. В этом сезоне на счету 31-летнего футболиста 7 матчей за грозненцев во всех турнирах. Всего Быстров 83 раза выходил на поле в футболке "Ахмата" и отметился двумя голевыми ассистами.

23-летний центральный защитник Владислав Волков пополнил состав грозненской команды минувшим летом, подписав контракт до 30 июня 2027 года. В его активе 6 игр за "Ахмат".

Источник: Sport24

Ахмат Быстров Волков Российские трансферы
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