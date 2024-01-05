Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
22:45
ДженоаНе начат

Кубок Англии

Новости
Брентфорд
22:15
ВулверхэмптонНе начат
Тоттенхэм
23:00
БёрнлиНе начат

Черышев: у Ваноли очень теплые воспоминания о России и “Спартаке”

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник “Венеции” Денис Черышев рассказал о том, что он обсуждал с наставником команды Паоло Ваноли его период работы в России.
Фото: Getty Images
– У Паоло, как и у всего тренерского штаба, очень теплые воспоминания о России и “Спартаке”. Но сейчас новый вызов в карьере, теперь они полностью сконцентрированы на “Венеции”.

Паоло Ваноли был главным тренером московского “Спартака” с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Вместе с красно-белыми итальянский специалист завоевал Кубок России по футболу.

Напомним, с ноября 2022 года Ваноли является главным тренером “Венеции”. Его действующее соглашение с клубом из Италии рассчитано до июня 2026 года.

Источник: РИА Новости

Черышев Ваноли Спартак Венеция
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится