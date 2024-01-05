– У Паоло, как и у всего тренерского штаба, очень теплые воспоминания о России и “Спартаке”. Но сейчас новый вызов в карьере, теперь они полностью сконцентрированы на “Венеции”.
Паоло Ваноли был главным тренером московского “Спартака” с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Вместе с красно-белыми итальянский специалист завоевал Кубок России по футболу.
Напомним, с ноября 2022 года Ваноли является главным тренером “Венеции”. Его действующее соглашение с клубом из Италии рассчитано до июня 2026 года.
Источник: РИА Новости
Черышев: у Ваноли очень теплые воспоминания о России и “Спартаке”
Полузащитник “Венеции” Денис Черышев рассказал о том, что он обсуждал с наставником команды Паоло Ваноли его период работы в России.
Фото: Getty Images