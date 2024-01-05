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Агент вратаря "Зенита" Москвичева - об интересе махачкалинского "Динамо": пока игрок собирается на сбор с "Зенитом"

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Агент Василий Голяна, представляющий интересы голкипера "Зенита" Богдана Москвичева, прокомментировал возможную аренду футболиста в "Динамо" Махачкала.
Фото: ФК "Зенит"
"Были предварительные разговоры с Махачкалой относительно Богдана, но предметных переговоров пока нет. По моей информации, пока Богдан собирается на сбор с первой командой "Зенита", - цитирует агента "РБ Спорт".

Ранее президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев подтвердил интерес к вратарю "Зенита" Богдану Москвичеву.

19-летний Москвичев является воспитанником академии петербургского "Зенита". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В этом сезоне голкипер провел 13 матчей за дубль "Зенита" в Молодежной футбольной лиге, в которых пропустил 13 голов и 6 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

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