- Я всегда хотел, чтобы играли русские, поэтому в первый сезон приобрёл восемь игроков из дубля. "Зенит" закончил чемпионат на втором месте. Все мне говорили, что мы вылетим из Лиги, но всё было не так. Тогда некоторые ребята из того "Зенита" играли и за сборную России, а сейчас даже не знаю, кто играет, - цитирует Петржелу "Чемпионат".
70-летний чешский специалист Властимил Петржела работал в должности главного тренера петербургского "Зенита" с ноября 2002 года по май 2006 года.
Под руководством Петржелы сине-бело-голубые в 2003 году выиграли единственный в истории розыгрыш Кубка премьер-лиги, а также стали обладателями серебряных медалей чемпионата России в сезоне-2003. В последующих полных сезонах с чешским наставником "Зенит" занял четвёртое и шестое место.
Петржела: в первый сезон в "Зените" я приобрёл восемь игроков из дубля и закончил чемпионат на втором месте
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о малом числе российских игроков в составе сине-бело-голубых.
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