"Пролетело все быстро. В прошлом году отпуск получился более длительным. После заключительного тура неделю был в Москве, заболел, к сожалению, серьезно. Потом поехал на Кубу на десять дней, потом прилетел в Испанию на недельку. Потом уже приехал обратно", - приводит слова Севикяна Sport24.
Севикян перешел в "Пари НН" из испанского "Леванте" летом 2022 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне армянский полузащитник провел за волжан 24 матча во всех турнирах и отметился в них 7-ю забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 1,8 миллионов евро. Команда Сергея Юрана проведет сборы в ОАЭ, после 18-ти туров клуб располагается на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России.
Севикян - о своем отпуске: поехал на Кубу на десять дней, потом прилетел в Испанию на недельку
Полузащитник "Пари НН" Эдгар Севиян рассказал о своем зимнем отпуске.
Фото: ФК "Пари НН"