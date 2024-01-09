В зимнее трансферное окно "Динамо" планирует трудоустроить футболистов, которые далеки от стартового состава команды. Сообщается, что команду могут покинуть Иван Зазвонкин, Игорь Школик, Андрей Мазурин, Дмитрий Малыгин и Максим Александров.
На Зазвонкина "Динамо" рассчитывает в будущем, поэтому он может покинуть команду на правах аренды. Интерес к перечисленным игрокам проявляет клубы Первой и Второй лиги.
В текущем сезоне из всех перечисленных игроков в официальном матче за "Динамо" на поле вышел только Зазвонкин. На данный момент "Динамо" занимает 3-е место в чемпионате России. В активе "бело-голубых" 32 очка после 18-ти туров.
Источник: "СЭ"
Пять футболистов могут покинуть "Динамо"
Московское "Динамо" может расстаться с 5-ю футболистами зимой.
Фото: официальный сайт "Динамо"