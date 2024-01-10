"Очень рад подписать контракт с "Зенитом" - это большой клуб и большой вызов. Мне хочется удачно провести это время и остаться здесь надолго", - цитирует футболиста официальный сайт клуба.
Ильзат Ахметов перешел в "Зенит" из "Краснодара", став ч-м новичком команды в зимнее трансферное окно после бразильцев Педро, Нино и Артура. Ранее сообщалось, что трансфер россиянина обойдется "Зениту" в 100 миллионов рублей. Позже появилась информация, что игрок воспользовался опцией расторжения контракта, который истекал летом 2024-го года.
По итогам первой части сезона "Зенит" занимает 2-е место в чемпионате, отставая на 2 очка от лидирующего "Краснодара".
Источник: официальный сайт "Зенита"
Ахметов: хочется остаться в "Зените" надолго
Новичок "Зенита" Ильзат Ахметов поделился планами после перехода из "Краснодара".
Фото: официальный сайт "Зенита"