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Ахметов: хочется остаться в "Зените" надолго

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Новичок "Зенита" Ильзат Ахметов поделился планами после перехода из "Краснодара".
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Очень рад подписать контракт с "Зенитом" - это большой клуб и большой вызов. Мне хочется удачно провести это время и остаться здесь надолго", - цитирует футболиста официальный сайт клуба.

Ильзат Ахметов перешел в "Зенит" из "Краснодара", став ч-м новичком команды в зимнее трансферное окно после бразильцев Педро, Нино и Артура. Ранее сообщалось, что трансфер россиянина обойдется "Зениту" в 100 миллионов рублей. Позже появилась информация, что игрок воспользовался опцией расторжения контракта, который истекал летом 2024-го года.

По итогам первой части сезона "Зенит" занимает 2-е место в чемпионате, отставая на 2 очка от лидирующего "Краснодара".

Источник: официальный сайт "Зенита"

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