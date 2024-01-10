- "Зениту" нужно хорошо поработать на трансферном рынке, если команда хочет выиграть чемпионат. Команде крайне необходим высококлассный центральный защитник в пару к Родригао. Требуется усиление обороны и на правом фланге. Покупка игроков на эти позиции поможет меньше пропускать. В середину поля петербуржцам нужен игрок уровня Вендела или Малкома. Наконец, в Санкт-Петербурге должны заняться поиском вратаря. Если брать российского голкипера, то он должен быть не ниже уровня сборной. Кержаков пока не тянет, - передаёт слова Бубнова Sportbox.
"Зенит" из Санкт-Петербурга по итогам осенней части Российской премьер-лиги занимает вторую строчку турнирной таблицы, набрав 36 очков в 18 сыгранных матчах и отставая на 2 очка от единолично лидирующего "Краснодара".
В январе 2024 года сине-бело-голубые объявили о подписании контрактов с тремя игроками - 26-летним бразильским центральным защитником Нино из "Флуминенсе", 25-летним бразильским атакующим хавбеком Артуром из "Палмейраса", а также 26-летним российским атакующим полузащитником Ильзатом Ахметовым из "Краснодара". На эти покупки петербуржцы истратили суммарно чуть менее 21 миллиона евро.
Бубнов: если "Зенит" хочет выиграть чемпионат России, нужно хорошо поработать на трансферном рынке
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о составе петербургского "Зенита".
Фото: Sportbox