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Динияр Билялетдинов: на месте "Локомотива" я бы не отпускал Антона Миранчука

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Экс-футболист "Локомотива" Динияр Билялетдинов прокомментировал слухи о возможном уходе Антона Миранчука из команды.
Фото: "Матч ТВ"
"Если будут интересные предложения по Миранчуку, то клуб решит. На месте "Локомотива" я бы Антона не отпускал", - цитирует Билялетдинова источник.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Антону Миранчуку со стороны турецкого "Бешикташа", однако в клубе эту новость уже опровергли. Контракт Антона Миранчука с "Локомотивом" истекает летом 2024-го года. В текущем сезоне Миранчук провел в чемпионате России 17 матчей и записал на свой счет 2+3 по системе гол+пас.

Источник: "Матч ТВ"

Локомотив Миранчук Ан Билялетдинов Д.
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