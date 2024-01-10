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Д. Комбаров - о возможном назначении в "Спартак-2": в течение недели появится ясность

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Наставник "Звезды" Дмитрий Комбаров прокомментировал свое будущее.
Фото: ФК "Звезда"
"Сейчас пока не даю никаких комментариев. Была информация про "Спартак-2", когда появится ясность? Думаю, что в течение недели", - приводит "РБ Спорт" слова Комбарова.

Дмитрий Комбаров является главным тренером "Звезды" с лета 2022 года. Отметим, что это первая команда в профессиональной тренерской карьере 36-летнего специалиста.

Напомним, "Спартак-2" был расформирован весной 2022 года. Как недавно сообщалось, клуб будет вновь возрожден

Комбаров Д. Спартак-2 Звезда
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