"Сейчас пока не даю никаких комментариев. Была информация про "Спартак-2", когда появится ясность? Думаю, что в течение недели", - приводит "РБ Спорт" слова Комбарова.
Дмитрий Комбаров является главным тренером "Звезды" с лета 2022 года. Отметим, что это первая команда в профессиональной тренерской карьере 36-летнего специалиста.
Напомним, "Спартак-2" был расформирован весной 2022 года. Как недавно сообщалось, клуб будет вновь возрожден
Д. Комбаров - о возможном назначении в "Спартак-2": в течение недели появится ясность
Наставник "Звезды" Дмитрий Комбаров прокомментировал свое будущее.
Фото: ФК "Звезда"