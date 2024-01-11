Матчи Скрыть

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
ФрозинонеНе начат

Суперкубок Испании

Новости
Барселона
22:00
ОсасунаНе начат

Тюкавин: для отъезда из "Динамо" в Европу нужно поработать над завершением, решать моменты "на автомате"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин ответил на вопрос о готовности к отъезду в зарубежный чемпионат.
Фото: ФК "Динамо"
- Ощущаю ли себя готовым к отъезду в топовый европейский чемпионат? Думаю, пока ещё нет. Над чем нужно поработать? Над завершением, чтобы решать моменты "на автомате", - передаёт слова Тюкавина Matchtv.ru.

21-летний нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин в текущем сезоне провёл за бело-голубых 23 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. По итогам 2023 года форвард стал лауреатом награды лучшему российскому молодому игроку "Первая пятёрка".

Динамо Тюкавин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится