- Ощущаю ли себя готовым к отъезду в топовый европейский чемпионат? Думаю, пока ещё нет. Над чем нужно поработать? Над завершением, чтобы решать моменты "на автомате", - передаёт слова Тюкавина Matchtv.ru.
21-летний нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин в текущем сезоне провёл за бело-голубых 23 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. По итогам 2023 года форвард стал лауреатом награды лучшему российскому молодому игроку "Первая пятёрка".
Тюкавин: для отъезда из "Динамо" в Европу нужно поработать над завершением, решать моменты "на автомате"
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин ответил на вопрос о готовности к отъезду в зарубежный чемпионат.
Фото: ФК "Динамо"