В "Краснодаре" возмутились словами агента Ахметова

Ранее было официально объявлено о переходе 25-летнего атакующего полузащитника сборной России Ильзата Ахметова из "Краснодара" в "Зенит". По информации пресс-службы "быков", для оформления трансфера футболист задействовал опцию разрыва контракта при условии выплаты фиксированной финансовой компенсации.
После трансфера Ахметова агент футболиста Ираклий Гегечкори дал интервью, в котором критически высказывался в адрес "Краснодара".
Источник: "СЭ"
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