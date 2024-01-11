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В "Краснодаре" возмутились словами агента Ахметова

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Вице-президент "Краснодара" Валерий Бубнов отреагировал на интервью агента экс-полузащитника "быков" Ильзата Ахметова Ираклия Гегечкори после перехода игрока в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Краснодар"
В "Краснодаре" возмутились словами агента Ахметова

Ранее было официально объявлено о переходе 25-летнего атакующего полузащитника сборной России Ильзата Ахметова из "Краснодара" в "Зенит". По информации пресс-службы "быков", для оформления трансфера футболист задействовал опцию разрыва контракта при условии выплаты фиксированной финансовой компенсации.

После трансфера Ахметова агент футболиста Ираклий Гегечкори дал интервью, в котором критически высказывался в адрес "Краснодара".

Источник: "СЭ"

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Краснодар Зенит Ахметов
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