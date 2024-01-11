— Там собрана хорошая команда, которая играет в атакующий футбол, через контроль мяча. Надеюсь, у них получится наконец впервые стать чемпионами.
Отметим, что нападающий “Оренбурга” Дмитрий Воробьев является “Краснодара”.
Напомним, “Краснодар”, который ранее никогда не выигрывал титул РПЛ, после 18 туров чемпионата России по футболу имеет в собственном активе 38 очков. Он занимает первое место в турнирной таблице.
Источник: “Матч ТВ”
Нападающий “Оренбурга” Воробьев: надеюсь, у “Краснодара” получится наконец стать чемпионами
Форвард “Оренбурга” Дмитрий Воробьев высказался о шансах “Краснодара” на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"